Roberta Bruzzone su Massimiliano Varrese al Grande Fratello: il gesto social che non è passato inosservato ai fan

di Cristina Siciliano

Non si parla di altro: i fan del Grande Fratello continuano a chiedersi cosa spinga Massimiliano Varrese a pronunciare frasi così offensive e distopiche nei confronti di Beatrice Luzzi. Da «Beatrice ha il male in corpo» e «Chiamiamo l'esorcista» ce ne passa. «Sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa. Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si rigira e fa così…». A tale proposito molti personaggi del mondo del mondo dello spettacolo si sono espressi in merito a tale situazione: tra questi anche Alex Belli. E proprio nelle ultime ore anche Roberta Bruzzone ha lasciato intendere la sua opinione attraverso un gesto social.

Il like di Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone nelle ultime ore ha messo un «like» ad un post di un utente social in cui si parlava della squalifica al Grande Fratello di Massimiliano Varrese.

Il pensiero di Rebecca Staffelli

Anche Rebecca Staffelli ha espresso la sua opinione in merito agli atteggiamenti di Massimiliano Varrese. «L'ho trovato più volte pesante ed esagerato - ha spiegato Rebecca Staffelli -. Ci tengo a sottolineare che noi abbiamo un dono speciale ed è quello della parola. Le parole hanno un peso e molte volte possono ferire. Spero che lui possa cambiare registro e capire di aver sbagliato. Sono contenta che almeno Alfonso gliel'abbia sottolineato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 20:30

