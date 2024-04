Tiziana Cantone, la mamma Maria Teresa Giglio assolta dall'accusa diffamazione di Roberta Bruzzone

di Redazione web

Si chiude un altro capitolo di una vicenda decisamente dolorosa. La mamma di Tiziana Cantone, Maria Teresa Giglio, è stata assolta dalle accuse di diffamazione nei confronti della criminologa Roberta Bruzzone dopo una controversa denuncia per un post sui social media. Il post, che aveva generato la querelle, secondo quanto poi emerso dalle indagini, era stato scritto da terzi. Lo rende noto il legale di Giglio, Emiliano Iasevoli, il quale sottolinea che «finalmente la giustizia ha fatto il suo corso».

La decisione

«La mamma di Tiziana – ha spiegato – è stata recentemente assolta dalle accuse di diffamazione in un caso che ha messo in discussione l'interpretazione della legge sui social media, la responsabilità dell'utente e soprattutto proclamato l'innocenza della signora Giglio».

Cosa era successo

La donna era stata denunciata per diffamazione dalla sua ex consulente Bruzzone, ingaggiata per far luce sulle dinamiche che avevano portato sua figlia Tiziana, nel 2016, a togliersi la vita dopo la divulgazione di un suo video privato amatoriale, divenuto virale online.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA