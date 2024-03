Strage di Erba, via all'udienza di revisione del processo a Rosa Bazzi e Olindo Romano: tutti gli scenari

Strage di Erba, via al processo di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi. Si è aperto stamattina alle 9 a Brescia l’udienza di revisione per i due ex coniugi condannati all’ergastolo in tre gradi di giudizio, con decisione della Cassazione che risale ormai a 13 anni fa. «Spero in un processo giusto e sereno», ha detto Olindo Romano, che insieme a Rosa Bazzi è in aula. Presente anche Azouz Marzouk, l'ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, dalla parte dell’innocenza dei condannati.

Strage di Erba, Olindo: «Io e Rosa vogliamo vivere insieme, abbiamo fiducia nella giustizia». Attesa per l'udienza per la revisione