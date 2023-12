Giulia Cecchettin, la folla fa “rumore” con le chiavi all'uscita del feretro «per non restare indifferenti». E c'è chi grida «ergastolo»

di Daniele Molteni

Le migliaia di persone che hanno partecipato fuori dalla Basilica di Santa Giustina a Padova ai funerali di Giulia Cecchettin hanno fatto «rumore» per la 22enne uccisa dall'ex fidanzato. Un rumore per spezzare il silenzio intorno ai femminicidi, come chiesto dalla famiglia e dalle istituzioni. Applausi, ma anche chiavi per rumoreggiare, “ciao Giulia” e “grazie Gino, grazie Elena” hanno riempito la piazza. E c'è anche una voce isolata che grida “ergastolo”.

Un lunghissimo applauso al termine del funerale

Un lunghissimo applauso e cori «Giulia Giulia» si sono levati al termine del funerale di Giulia Cecchettin, celebrato all'abbazia di Santa Giustina a Padova.

Campanelli e chiavi scosse al cielo

L'applauso sempre più forte, le grida, i campanelli e le chiavi scosse verso il cielo hanno commosso Gino Cecchettin che si è stretto in un abbraccio con i figli Elena e Davide, altrettanto commossi davanti alla manifestazione d'affetto che le persone accorse da tutta Italia. All'uscita del feretro dalla chiesa di Santa Giustina a Padova, gli 8 mila presenti alle esequie hanno accolto la richiesta dei familiari di Giulia di fare il minuto di rumore, per non restare indifferenti davanti al femminicidio.

