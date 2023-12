Giulia Cecchettin, l'uscita della bara bianca dalla Basilica tra gli applausi scroscianti e interminabili

Il feretro bianco di Giulia Cecchettin, con le rose dello stesso colore posate sopra, è uscito dalla basilica di Santa Giustina di Padova alle ore 12.15, accompagnato dai familiari, con un fiocco rosso contro la violenza di genere appuntato sul cappotto, dai sacerdoti e dalle autorità.

L'applauso all'uscita

Fuori, l'applauso degli oltre 8 mila presenti, che hanno affollato il sagrato e Prato dalla Valle per portarle l'ultimo saluto, seguendo il funerale dai due maxi schermi. Grande la commozione delle persone che non hanno trattenuto lacrime dopo il discorso finale del padre Gino Cecchettin. Campanelli agitati e urla per «fare rumore».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA