Giulia Cecchettin, il funerale: il momento dell'ingresso della sorella Elena e del feretro

La sorella di Giulia Cecchettin, Elena, fa il suo ingresso nella basilica di Santa Giustina a Padova, seguita dalla bara della 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Il feretro, accolto dagli applausi dei tanti presenti, è seguito dal papà di Giulia, dalla sorella, dal fratello e dai familiari che indossano un fiocco rosso simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Sopra la bara rose bianche.

La lettura dell'amica e il discorso del vescovo

È stata Giulia Zecchin, 22 anni, migliore amica di Giulia Cecchettin, a leggere la prima lettura durante il funerale per la giovane uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. La famiglia ha voluto che venisse data lettura di un passo dal libro del profeta Isaia. «Un germoglio spunterà dal tronco di lesse, un virgulto - recita l'incipit - germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore».

Poi, il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, rivolge un pensiero anche a Filippo Turetta, in carcere con l'accusa di avere ucciso la sua ex fidanzata. «Chiediamo la pace del cuore anche per Filippo e la sua famiglia», ha detto il vescovo nell'omelia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA