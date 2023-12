Giulia Cecchettin, parla la nonna: «Lei mi disse perché aveva lasciato Filippo»

di Alessia Di Fiore

La nonna di Giulia Cecchettin, Carla Gatto, ospite a canale 5 a Pomeriggio Cinque, ha ammesso di essere dispiciuta per i genitori di Filippo Turetta: «Mi dispiace per i genitori di Filippo, perché penso che per loro sia un dolore forte sapere cosa ha fatto il figlio», ha detto Carla Gatto.

La nonna di Giulia parla di Filippo Turetta

«Filippo non lo conoscevo, Giulia era innamorata all'inizio, era il suo primo amore. Era una gioia per lei ma poi ha iniziato a manifestare qualche scontento e mi disse: nonna, lo lascio. Le risposi che aveva fatto bene e di andare avanti per la sua strada, questo è stato il mio consiglio».

Poi la nonna di Giulia continua: «In famiglia sapevamo che Filippo era geloso, ma non fino a questo punto. La prima volta che lo aveva lasciato mi aveva detto che le stava stretto perché era un po' troppo geloso ma non ci aspettavamo una cosa del genere, per noi è stato un fulmine a ciel sereno: chi può pensare una cosa del genere?»

Il ricordo della nipote

«Una ragazza forte ma allo stesso tempo con un animo buonissimo - racconta la nonna -, era eternamente allegra, per lei andava sempre tutto bene.

I funerali di Giulia Cecchettin si terranno domani mattina a Padova e in merito alla giornata difficile la donna afferma:

«Domani sarà una giornata molto dolorosa. Comunque noi il dolore lo viviamo con la mente, con il cuore e con il corpo, nel nostro intimo, nel nostro modo di rapportarci agli altri. Il fatto di essere delle persone serie, con il nostro modo di essere anche in altre occasioni in cui abbiamo dovuto affrontare cose».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 19:42

