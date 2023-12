Giulia Cecchettin, ai funerali lunga coda per entrare a Santa Giustina. Il legale della sorella: «Ora vola, vai in alto, vai oltre»

E' iniziato alle 8.30 l'ingresso delle persone accreditate al varco di polizia in vista dei funerali di stamane nella Chiesa di Santa Giustina, a Padova, di Giulia Cecchettin.

Sono oltre 200 le persone tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, unità speciali antiterrorismo e antisabotaggio che presidiano la zona esterna riservata.

Come si svolgeranno i funerali

All'interno della Basilica vi sarà posto per poco meno di 1.200 persone.

Per tutti gli altri sarà possibile seguire le esequie con due maxischermi all'esterno, uno sul lato destro del sagrato, e l'altro rivolto verso Prato della Valle e l'isola Memmia, la zona centrale della piazza.

In un largo perimetro attorno di Santa Giustina le strade sono off limits, chiuse fino al termine delle esequie. In Veneto oggi è giornata di lutto regionale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 10:11

