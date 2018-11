Scomparsa di Gessica Lattuca, svolta nelle indagini: una telefonata anonima indica dove cercare il corpo

per scandagliarli con delle telecamere di profondità dei vigili del fuoco. Stiamo facendo il punto sulle indagini per la sparizione di Gessica Lattuca».che ha delegato alcuni rilevamenti su zone di campagna intorno Favara ed in particolare nella zona di Punta Bianca, per mappare quei pozzi artesiani, pare una ventina, per cercare il corpo di Gessica Lattuca, la 27 enne di Favara, in provincia di Agrigento, madre di quattro figli scomparsa lo scorso 12 agosto senza lasciare traccia. Una telefonata anonima di una voce femminile, per ora non confermate, avrebbe indicato l'area dove cercare in corpo della ragazza. Nella stessa telefonata la donna misteriosa avrebbe riferito che Gessica sarebbe stata uccisa dall'ex fidanzato per motivi di gelosia legati ad una presunta relazione che Russotto aveva con Serena Restivo.Sempre secondo la voce di donna, ancora anonima, Gessica sarebbe morta al culmine di un violento litigio avuto con il suo ex, del quale la 27 enne era molto gelosa. Gli esami del reparto investigazioni scientifiche di Messina avevano escluso che le tracce di sangue trovate nel bagno di Filippo erano compatibili con quelle di Gessica, ma appartenevano al fratello di quest' ultima che si era ferito accidentalmente. Le ricerche, iniziate nei mesi scorsi ed estese anche nelle proprietà di famiglia di Filippo Russotto ex compagno della donna, non hanno portato risultati concreti e sono state interrotte anche a causa della violenta ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha flagellato la provincia di agrigento. La preziosa collaborazione degli investigatori con i vigili del fuoco di Agrigento, che con sofisticate apparecchiature video possono scandagliare pozzi e caverne fino a grandi profondità, fornirà la soluzione del giallo e getterà luce su questa raccapricciante vicenda che vede quattro bambini piangere e diperarsi tutti i giorni per la madre svanita nel nulla da ormai tre mesi. Al vaglio dei carabinieri anche gli spostamenti di Filippo Russotto del 12 agosto, giorno della sparizione di Gessica. Un particolare emerso tempo fa legato ad un paio di orecchini d' argento appartenuto alla 27 enne scomparsa e regalato a Serena Restivo da Russotto, qualche giorno prima della scomparsa, potrebbe aggravare la situazione dell' ex compagno.e dopo avergliene comprati un paio d' oro li donò alla Restivo in cambio delle pulizie in casa che questa gli faceva. Alcuni testimoni raccontano che Filippo Russotto andava spesso a prendere Serena Restivo nella sua abitazione. Su questi elementi come sul giro di prosttuzione nel quale venivano ricattati i clienti dalle ragazze e da alcuni complici si stanno concentrando le indagini che a breve si chiuderanno.