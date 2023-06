Funerale con carrozza e quattro cavalli neri: l'ultimo saluto che blocca un paese intero

di Redazione web

Un funerale decisamente fuori dai classici schemi, quello che si è svolto nel pomeriggio di oggi a Presicce-Acquarica nel Salento. Per l'ultimo saluto a una donna di 57 anni, venuta a mancare dopo un lungo periodo di malattia, è stata richiesta la presenza di un'antica carrozza funebre trainata da quattro cavalli, rigorosamente neri come la stessa carrozza.

Il funerale con cavalli e carrozza d'epoca nel Salento

Il mesto corteo, con in testa l'inusuale carro funebre, non ha mancato di suscitare la curiosità di cittadini e passanti, che per un attimo si sono trovati calati in un'atmosfera quasi d'altri tempi. Il passaggio della carrozza con i cavalli oltre che destare attenzione ha ovviamente anche rallentato il traffico nelle zone interessate.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 22:14

