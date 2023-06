Ex carabiniere trovato morto sulle scale di casa: l'allarme lanciato dai vicini

di Redazione web

Lo hanno trovato accasciato lungo le scale del condominio, esanime. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto così, stroncato da un malore fatale, mentre tornava a casa, un brigadiere dei carabinieri in congedo. Il dramma si è consumato giovedì sera in via Camerano, nel quartiere delle Grazie ad Ancona. Mauro Coacci aveva 64 anni ed era originario di Filottrano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto insieme al 118, l’ex militare dell’Arma stava rientrando a casa quando è stato colto da un attacco cardiaco mentre saliva le scale.

L'allarme dei vicini di casa

Sono stati i vicini a dare l’allarme al numero unico d’emergenza 112, attorno alle 20. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza successo. Il medico legale ha constatato che il decesso è avvenuto per cause naturali, probabilmente un infarto, dunque non sarà necessario un esame autoptico. Coacci è stato uno stimato brigadiere dell’Arma. Inizialmente in servizio a Sondrio, è stato successivamente e per diversi anni in servizio alla Stazione dei carabinieri di Ancona Centro, in via Piave, quindi alla centrale operativa di Ancona.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA