Calciatrice muore per un tumore, il ricordo straziante delle compagne: «Rimarrai sempre il nostro bomber»

E' morta Caterina Menegon, 50 anni (ne avrebbe compiuti 51 a luglio), calciatrice (nel ruolo prediletto di pivot) dell'Asd Pordenone Amatori C5 e titolare dell'azienda Garden Valcavasia, azienda specializzata in allestimenti floreali a Cavaso del Tomba nel trevigiano. Caterina è morta per un tumore che non le ha dato scampo.

L'emozione delle compagne

Lo annuncia su Facebook la stessa società sportiva con tutte le compagne di squadre, di cui Caterina era un perno forte e con cui aveva vinto tantissimo: «Le persone non muoiono per sempre, solo si allontanano - si legge nel post della società - Rimarrai per sempre nella storia del nostro club e il nostro bomber e per sempre nel nostro cuore 306 reti in 215 presenze, con la nostra casacca ha vinto 21 titoli e lo scudetto nel 2018». Con la maglia del Pordenone Caterina ha segnato 306 reti in 215 presenze, aggiudicandosi 21 titoli e lo scudetto nel 2018.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 20:14

