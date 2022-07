Trovato morto senza testa a Forlì: sotto torchio uno dei due fratelli di Franco Severi

Svolta nelle indagini sulla morte di Franco Severi, l'imprenditore agricolo trovato morto e con la testa sgozzata, nel Forlivese. Questa mattina il fratello della vittima è stato fermato dagli inquirenti e portato in caserma: ora è sotto interrogatorio da parte dei carabinieri di Meldola (Forlì-Cesena) dell'Arma. Il fratello stato raggiunto dai militari dell'arma e posto in stato di fermo come indiziato del delitto del fratello.

L'uomo era già nel mirino degli inquirenti da alcuni giorni e per questo era finito tra gli indagati. Contro di lui, c'erano forti indizi di coinvolgimento nel delitto del 53enne il cui cadavere è stato trovato senza testa nel Forlivese lo scorso 23 giugno. Nei giorni scorsi i reparti scientifici dei carabinieri avevano anche perquisito la sua abitazione a Meldola in cerca di prove, così come la sua vettura. I reparti del Ris Di Parma hanno svolto approfonditi accertamenti e rilievi, in particolare nella sua Panda in cui sono state rinvenute anche tracce di sangue.

Da una prima ricostruzione, gli inquirenti ipotizzano che alla base dell'omicidio di Franco Severi possano esserci motivi economici legati a dissapori in famiglia, visto che erano ancora in corso cause civili e penali tra i vari fratelli.

«Spero con tutto il cuore che tu non abbia sofferto… cronaca di una morte annunciata, nessuno ci ha ascoltato… Ciao Franco riposa in pace sarai sempre nel mio cuore» aveva scritto la sorella dopo la scoperta del corpo. E' ancora giallo però sulla vicenda. Manca persino la testa della vittima che gli inquirenti no sono riusciti trovare nella folta boscaglia dove è stato rinvenuto il resto del cadavere. Inoltre, non è ancora chiaro il giorno in cui Franco sarebbe morto.

L'ultima volta che il 53enne è stato visto in vita risale a martedì 21 giugno, in un bar della zona, ma poi di lui non c'è stata più nessuna traccia, fino alla scoperta del copro senza testa da parte di un amico, in un dirupo nella zona di Seggio.

