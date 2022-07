Bambina di 7 anni in rianimazione dopo un banale intervento, la mamma: «Le hanno perforato un polmone»

Una bambina di sette anni è finita in rianimazione dopo un banale intervento chirurgico. È accaduto a Trieste, dove l'ospedale Burlo ha confermato l'accaduto, spiegando di aver aperto un'indagine interna sul caso.

La bambina, ricoverata lo scorso 28 giugno nel reparto di pediatria per sottoporsi ad una colonscopia prevista il giorno dopo, ora si trova in rianimazione. Lo ha denunciato la mamma: «Per un enorme errore di un'infermiera e di uno specializzando, le è stato perforato il polmone destro», in una dichiarazione al Piccolo, il quotidiano di Trieste.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 14:12

