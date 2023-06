Revenge porn, scopre le sue foto hot su Telegram, le aveva mandate all'ex anni prima: lei lo smaschera e lo denuncia

di Redazione web

Su Telegram avevano creato due canali dove venivano scambiate foto di ragazze nude. Spesso ex fidanzate o amiche. "Perugia Nuda" e "Perugia scambio foto chat" erano i nomi dei due canali gestiti da un 21enne ed un 22enne che postavano immagine di nudi di ragazze che conoscevano, magari amiche o anche ex fidanzate, scrive Il Messaggero.

Rissa in strada tra bande di pusher: volano sedie e tavoli nella zona della movida

Foto sul web

Tre anni fa, neanche 20enne, è stata proprio una ragazza a scoprire questo scambio di foto, perché in una di quelle immagini c'era lei quando aveva 15 anni. Foto che aveva scambiato con il ragazzo di allora, ma che probabilmente in molti avevano già visto a Perugia e dintorni. Allora la giovane, imbarazzata dall'ingenuità di pochi anni prima, organizza insieme ad un amica e due ragazzi di entrare in quella chat per riuscire ad incontrare l'amministratore del gruppo.

Responsabile nei guai

L'incontro viene registrato, il giovane smascherato si dispera e chiede scusa in ginocchio ed in lacrime, ma la ragazza va avanti e porta le prove acquisite facendo una denuncia alla polizia postale, che ha avviato l'indagine sotto l'input della procura che contesta ai due ragazzi le accuse di revenge porn e pedopornografia e che ha chiuso i due canali Telegram.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA