Rissa in strada tra bande di pusher: volano sedie e tavoli nella zona della movida

Sedie che volano, calci, pugni, bottiglie di vetro. Nel centro storico di Pisa una rissa molto violenta, in piazza delle Vettovaglie, cuore della movida cittadina. Un video riprende le sequenze di violenza che secondo la questura avrebbe coinvolto bande rivali di spacciatori di droga. Circa una dozzina le persone che si sono affrontate di sera in strada, usando le sedie dei locali all'aperto e parti di tavolino in plastica. Sei persone sono state identificate.

La rissa è accaduta nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno in piazza delle Vettovaglie e le indagini sono tuttora in corso, ma secondo la Questura sarebbe una guerra tra bande che si contendono il territorio dello spaccio, per il controllo del centro e della zona intorno alla stazione ferroviaria.

Sull'episodio, è intervenuto anche il presidente del consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo, che ha pubblicato il video commentandolo così sulla sua pagina Facebook: «Questa non è la città che vogliamo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 18:46

