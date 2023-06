Paralizzato dalla coltellata del trapper Elia17Baby: la vittima, Fabio Piu «avevo solo chiesto di fare meno chiasso»

di Redazione web

Fabio Piu è paralizzato e vive sulla sedia a rotelle dopo la pugnalata ricevuta la scorsa estate in Sardegna, da Elia Di Genova, il vero nome del trapper romano Elia17Baby, che lo ha colpito con un coltello, all’uscita di una discoteca sulla spiaggia di Marinella. «Non l’avevo mai visto prima, mi ha colpito alle spalle» le parole della vittima, che prima della disabilità lavorava come guardia giurata e praticava il pugilato da dilettante, scrive il Corriere della Sera.

«Attaccato alle spalle»

Il trapper è stato condannato a 10 anni di carcere per tentato omicidio. Un'aggressione che sarebbe scaturita dalla richiesta della vittima di comportarsi in modo civile nel locale. «C’era un gruppo di ragazzi, faceva chiasso e dava fastidio. Mi sono avvicinato e gli ho detto di smetterla...Mi ha preso alle spalle, non ha detto una parola ed è fuggito. Mi hanno portato all’ospedale di Olbia in ambulanza.

Non lo conosceva

