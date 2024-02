Fleximan, messaggio minatorio su un autovelox nelle Marche: «Fucilate ai vigili, stiamo arrivando»

«Una fucilata ai due vigili e a chi li comanda. A presto», firmato Fleximan. Il cartello è apparso sul palo che regge un autovelox a Santa Maria Nuova, tra Jesi e Osimo, nelle Marche. Il piccolo centro in provincia di Ancona si è svegliato sotto l’ombra della minaccia: Fleximan, il vandalo che distrugge autovelox a colpi di flex elettrici, starebbe arrivando in paese. Il messaggio è stato scritto a mano con una bomboletta spray e un pennarello nero su di un cartoncino rettangolare, poi apposto al palo che regge il rilevatore di velocità lungo la strada provinciale 3 Valmusone, nel tratto che attraversa località Pradellona. Lo riporta il Corriere Adriatico.

Il sindaco: «Non abbiamo paura»

La vicenda è stata denunciata ai carabinieri dal sindaco del piccolo comune (circa quattromila abitanti). «Non lo abbiamo installato per fare cassa», spiega al Corriere Adriattico il sindaco Alfredo Cesarini. «Si parla di sicurezza urbana – continua il primo cittadino – e quel tratto di strada era pericoloso.

Venti episodi segnalati in Veneto

Per quanto riguarda il fleximan “originale” sono ormai più di venti gli episodi segnalati. In particolare in Veneto, da maggio in avanti. Rovigo Padova, Treviso e Belluno le Procure al lavoro, alla ricerca dell’autore degli attacchi sferrati prevalentemente lungo strade ad alto scorrimento dove fioccano più multe per gli automobilisti che non rispettano i limiti imposti.

Ma altri vandalismi si sono registrati in Lombardia, Piemonte (dove sono arrivate denunce), ed Emilia-Romagna. Intanto sul web continuano ad apparire parodie, gruppi di sostegno, mentre l’Asaps, associazione impegnata per la sicurezza stradale, anche ieri ha chiesto rispetto per le vittime della velocità.

