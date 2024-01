Fleximan, la mamma di Francesco Valdiserri contro l'uomo che abbatte gli autovelox: «Dovrebbe provare il mio dolore»

di Redazione web

Fleximan deve «provare per un giorno quello che provo io ogni mattina» dice Paola Di Caro, mamma di Francesco Valdiserri, il 18enne ucciso da un'auto sul marciapiede della Cristoforo Colombo. La giornalista, in un lungo post pubblicato sui social, attacca l'uomo (o gli uomini) che sta distruggendo in serie diversi autovelox in Veneto.

Le parole della mamma di Valdiserri

Il 20 ottobre 2022 Francesco Valdiserri è stato travolto e ucciso da una Sukuzi Swift sulla via Cristoforo Colombo.

