Chi è Fleximan? Caccia alle immagini di 10 telecamere per scoprire il volto di chi abbatte gli autovelox. ​Si indaga per danneggiamento

L’attenzione è focalizzata sui filmati delle telecamere. Sono dieci i varchi elettronici che gli agenti della polizia locale del Camposampierese stanno vagliando in queste ore alla ricerca di ogni minimo indizio per dare risposta alla domanda delle domande. Chi è “Fleximan”, il vendicatore oscuro che lunedì notte a Villa del Conte in provincia di Padova ha annunciato il suo arrivo con un cartello e poi ha messo fuori uso il quindicesimo autovelox veneto negli ultimi otto mesi? Si indaga per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e furto aggravato visto che la colonna abbattuta è rimasta a terra ma il dispositivo elettronico è addirittura sparito. La speranza degli investigatori è che l’assaltatore sia stato ripreso prima dell’atto vandalico o durante la fuga.