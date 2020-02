Fabio Volo e il Coronavirus : «Ci saranno pochissimi morti, ma tantissimi falliti»

. Parole forti, che sembrano quasi una sentenza: lui originario di Brescia, una zona a poca distanza da quella toccata dall'emergenza sanitaria in corso. «Vengo dal focolaio di Coronavirus . - spiega-. La situazione su da noi è surreale. Difficile da valutare. Non è però così grave come appare dai nostri telegiornali. Di sicuro ci sarà anche un problema a livello economico per i cinema, così come per i bar. Insomma ci saranno pochissimi morti, ma tantissimi falliti».