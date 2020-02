Coronavirus, primo caso a Treviso: morta una donna di 76 anni

Continua l'emergenza in Italia legata al coronavirus: i morti attualmente sono undici. Con la donna di 76 anni morta all'ospedale di Treviso salgono ad undici le vittime italiane del coronavirus: 9 in Lombardia e 2 in Veneto. Le vittime lombarde di oggi sono due uomini e una donna: un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi. Tutte le vittime sono persone anziane o con altre malattie pregresse: nove delle dieci vittime sono decedute in Lombardia. I contagiati sono 322. Lo ha detto il commissario straordinario della Protezione Civile Angelo Borrelli fornendo il bollettino aggiornato con i numeri relativi ai positivi nel nostro paese.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 19:15

