Coronavirus, in Lombardia 24 casi positivi e 3 anziani morti

Ci sono - ha aggiunto - tanti decessi, alcuni sub iudice in Lombardia che attendono di essere confermati dall'Istituto superiore della Sanità».

«Aspettiamo che passino 4 o 5 giorni per capire che effetto i provvedimenti che abbiamo preso possano dare. Noi siamo fiduciosi in un esito positivo». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Allerta per ricette cartacee. C'è un problema pratico che sta emergendo in questi giorni in Lombardia: la prescrizione dei farmaci da parte del medico di medicina generale. A differenza del Veneto o della Sicilia infatti, questa regione non ha ancora la ricetta dematerializzata. Il che obbliga i cittadini a doverla recuperare in formato cartaceo nello studio del medico di medicina generale, dove invece, secondo le nuove linee guida regionali, dovrebbe evitare di andare. A segnalarlo sono diversi medici di famiglia. «Qui siamo indietro sulla ricetta dematerializzata - rileva Massimo Vajani, presidente dell'ordine dei medici di Lodi - perché in farmacia hanno bisogno ancora di quella cartacea. In Veneto e Sicilia sono più avanti». D'accordo anche Silvestro Scotti, presidente della Fimmg (Federazione italiana medici medicina generale), che segnala come in Lombardia «non possiamo inviare le ricette per mail al paziente per via della privacy. Ma se la spesa viene portata a casa, anche in questi giorni in cui si cerca di evitare la diffusione della malattia, perché per i farmaci bisogna recarsi presso lo studio del medico di famiglia?». In Veneto ad esempio, «il medico invia la ricetta alla farmacia, dove il paziente può andare direttamente a ritirare il farmaco, semplicemente presentando la propria tessera sanitaria - conclude Scotti - Mi pare che manchi una visione dei problemi di gestione pratica per evitare la diffusione della malattia».