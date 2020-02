Carolyn Smith e la foto con la mascherina al supermercato: «Io non ho scelta, devo fare così»

Carolyn Smith fa la spesa al supermercato vicino Padova, uno degli epicentri del coronavirus italiano (la prima vittima in Veneto si è registrata a Vo' Euganeo, proprio nel padovano), con la mascherina sul viso e i guanti monouso in lattice bianco. La foto di lei tra i banchi-frigo del supermercato ha fatto il giro dei social.

La giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha infatti paura di poter contrarre il virus. La malattia potrebbe risultare più seria a causa del sistema immunitario indebolito dalle cure anti-cancro. La 59enne sta infatti affrontando la lotta contro un tumore. “Io non ho scelta. Sono una paziente oncologica, il mio sistema immunitario è basso. Devo proteggermi come posso con quello che ho”, ha spiegato sul social.

ma ha aggiunto: “Io sto sorridendo dietro la maschera”. La Smith in questi mesi ha sempre lanciato messaggi rassicuranti e incoraggianti per chi, come lei, sta combattendo questa battaglia.



