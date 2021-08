Esplode bombola di gas a Bari, morto un 55enne. Grave il figlio di 23 anni, è in rianimazione

Tragedia a Bari nel quartiere di Bari Vecchia dove lo scoppio di una bombola di gas ha causato la morte di un uomo di 55 anni, Franco Barbone, deceduto a causa delle gravi ustioni riportate. Il figlio 23enne, Giovanni, è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione al Policlinico di Bari, in prognosi riservata. A quanto hanno ricostruito Carabinieri e Vigili del fuoco fino a questo momento, i due stavano montando la bombola di gas quando una fiammata li ha investiti.

L'esplosione è avvenuta ieri pomeriggio e inizialmente, dopo l'intervento del 118 che ha soccorso i due feriti trasportandoli in ospedale, le loro condizioni non sembravano gravi. Quelle di entrambi, del padre soprattutto, si sono aggravate nel corso della notte e questa mattina il 55enne è deceduto. Il padre, in particolare, ha riportato ustioni sul 90% del corpo. L'esplosione, hanno accertato i tecnici, non ha causato danni strutturali all'abitazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA