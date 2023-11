Giannardo Acca, esce di casa, fa colazione e scompare nel nulla: giallo su un ex militare in pensione. La famiglia: «Ci manca come l'aria»

di Redazione web

Sono passati 17 giorni e di Giannardo Acca non c'è traccia. Il 59enne, originario di Sedini, è scomparso dalla sua casa di Fertilia, in provincia di Alghero, lo scorso 16 ottobre. È uscito di casa, ha preso la sua auto ha fatto rifornimento a un distributore, poi la colazione in un bar del centro della cittadina, dopodiché è sparito nel nulla. «Era tanquillissimo, come tutte le mattine, anche se forse con un po' più di fretta del solito», ha raccontato il gestore del bar, scrivono i giornali locali.

Denise Pipitone compie 23 anni, mamma Piera Maggio e papà Pietro Pulizzi: «Auguri ovunque tu sia, ci manchi tanto»

Giallo sulla scomparsa

Acca, sottufficiale dell'Aeronautica in pensione, ha portato con sé il telefono, un caricabatterie, il filo per caricare il telefono in macchina e il portafogli con i documenti. Il telefono, però, dopo poche ore si è spento e dal giorno della scomparsa misteriosa, si stanno battendo a tappeto le campagne circostanti, senza alcun indizio utile. C'è solo un piccolo giallo, intorno ad una sim a lui intestata, che ha lanciato un segnale dalla pineta Arenosu, ma che si è rivelato un falso allarme.

Appello in tv

Ora il sospetto del figlio del pensionato è che possa esserci qualcuno dietro la scomparsa, come ha detto lui stesso intervenendo a "Chi l'ha visto?". «Mio padre è una persona positiva, vede sempre tutto a colori.

Il messaggio della famiglia

«Questa situazione ha creato un dolore lancinante, ingiustificato, irrazionale - spiega la famiglia -. Un dolore che toglie l’appetito, il sonno. Un dolore che ci annulla, perché l’assenza di un padre e di un marito toglie certezze e fa sprofondare nelle sabbie mobili [...] non ci fermeremo fino a quando Papà non tornerà a casa. Ti aspettiamo a casa a braccia aperte Papà, ti amiamo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA