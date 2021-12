Vuole far uccidere ex moglie e suocera per non pagare più gli alimenti ma il killer si pente prima: «Arrestatelo»

Aveva progettato l'eliminazione della moglie e della suocera. Un duplice femminicidio, da affidare a un sicario. Pagamento in due tranches: 10mila euro subito, ovvero al momento dell'accettazione del piano criminale, e altri 20mila da corrispondere davanti alla conferma dell'avvenuta uccisione.

Buon per le due donne che il sicario ingaggiato, in realtà, non doveva proprio essere un killer incallito. L'uomo infatti si è pentito per aver accettato la prima parte della paga dal 50enne (un impiegato con precedenti, originario della provincia di Parma ma da tempo residente in val di Magra), che invece era più deciso che mai nel suo piano sanguinario. Al killer infatti si era raccomandato di fare un lavoretto pulito.



Per questo, proprio domenica 12 dicembre, il duplice femminicidio stava per trasformarsi in realtà. Aklmeno così pensava il 50enne. Ma il killer individuato dopo una ricerca non se l'è più sentita e ha avvertito i carabinieri di Sarzana (in provincia di La Spezia), luogo dove avrebbe dovuto colpire a morte le due donne: «Arrestatelo».



Le indagini sono iniziate una settimana fa. Gli inquirenti, che hanno subito messo al sicuro le due donne disponendo una sorveglianza discreta, hanno fatto luce anche sul movente del disegno sanguinario. L'impiegato avrebbe progettato il duplice delitto per ragioni economiche: non dover più pagare gli alimenti e intascare una ricca eredità.



Così ieri pomeriggio hanno arrestato l'impiegato proprio nel momento in cui stava trasformando i propositi in realtà, compiendo l'ultima azione che avrebbe segnato la fine delle due ignare vittime. Una volta accompagnato in caserma, la procura ha disposto immediatamente il trasferimento del 50enne in carcere.

