Elly Schlein, bodyshaming sui social: «Sembra Pippo Franco». E Taormina si chiede se è una trans

Ha ribaltato completamente i pronostici, battendo il favoritissimo Stefano Bonaccini, ed è diventata la prima donna segretario del Partito Democratico: Elly Schlein, vicepresidente dell'Emilia Romagna (numero 2 dello stesso Bonaccini), ieri sera è entrata nella storia della politica e della sinistra italiana. Con una donna, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, la leader del principale partito di opposizione sarà dunque un'altra donna. Ma sui social questa novità non piace proprio a tutti.

Elly Schlein, bodyshaming sui social

Su Twitter nel giro di poche ore è finito infatti in tendenza l'hashtag #pippofranco: secondo alcuni buontemponi infatti la Schlein avrebbe una certa somiglianza con l'attore ex Bagaglino. E in tanti sui social hanno iniziato a far girare vari fotomontaggi - prodotti con più o meno accuratezza - retwittati e ricondivisi da centinaia di utenti, evidentemente convinti che il paragone faccia ridere. Peccato che da ridere ci sia poco, e che si tratti di bodyshaming, che poco ha a che fare con le capacità politiche della 37enne nata a Lugano.

L'apice viene raggiunto da Carlo Taormina, avvocato e volto tv, che non troppo candidamente si chiede: «Ma la Schlein è trans?». Ma non c'è ovviamente solo l'aspetto fisico, nel mirino degli odiatori del web: c'è infatti chi la rimprovera di essere troppo ricca, figlia di genitori benestanti, di non aver «mai visto un povero o una fabbrica, mai lavorato».



Questo tipo di attacchi non è una novità: negli ultimi anni sono stati tanti i bersagli, soprattutto tra le donne, di meme e fotomontaggi offensivi. Da Laura Boldrini, all'epoca presidente della Camera e che veniva accusata addirittura di «frequentare spiagge nudiste» (con tanto di foto senza veli, ovviamente fake), alla moglie di Matteo Renzi, Agnese, prima accusata di aver fatto carriera nella scuola per merito del marito, poi paragonata in modo dispregiativo a Vladimir Luxuria. Ora tocca alla Schlein: e chissà che tanta attenzione, specie da parte della galassia social di estrema destra, non sia sinonimo di paura. A sinistra ci sperano in tanti.

Ma la Schlein è trans? — Carlo Taormina (@carlo_taormina) February 27, 2023

#Schlein segretario del PD

Mega miliardaria.

Figlia di un luminare cittadina americana, Svizzera e italiana.

Vice governatore dell’Emilia Romagna.

Bisex

Sensibile a tematiche LGBTQ+

Mai visto un povero.

Mai vista una fabbrica.

Mai vista una casa popolare.

Mai lavorato. #Mentana pic.twitter.com/EvE3ZDZoks — Perle di un pirla (@leperledi1pirla) February 26, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 15:32

