Chiede l'elemosina per anni davanti al supermercato e il proprietario gli offre un contratto: «Un gesto normale»

Kemo Darboe, 40enne originario del Gambia, è arrivato in Italia per un futuro migliore, ma per anni ha chiesto l'elemosina davanti a un supermercato di Crotone come fanno tanti migranti nelle sue condizioni. Con il tempo è riuscito a instaurare un rapporto di fiducia con il personale e a dare una mano saltuariamente. Un comportamento che è stato premiato dal proprietario del negozio, che gli ha offerto un contratto a tempo determinato.

Per il proprietario del supermercato, che non cerca pubblicità, si è trattato di un gesto normale «che non ha bisogno di essere strumentalizzato». Per ora è un contratto a tempo determinato. «Poi si vedrà – ha spiegato a Fanpage -. Lo conosco da anni e quando mi ha chiesto aiuto gli ho offerto un contratto. Di certo non mi aspettavo questo riscontro o che mi venissero riconosciuti dei meriti particolari. Credo che sia un gesto normale, lo avrei fatto per chiunque». Il gesto però è finito sulle pagine dei giornali e con una proposta di encomio per il commerciante.

La storia di Kemo è costellata da tante tragedie. Dopo pochi mesi dal suo arrivo in Italia, aveva ottenuto il permesso di raggiungere la Germania e di ricongiungersi con i suoi tre figli che avrebbero dovuto lasciare il Gambia. La mamma dei bambini era morta di parto e aveva affidato i figli a un'amica e al fratello di lei. Mentre preparava i documenti, i bambini hanno perso la vita in un incidente stradale mentre viaggiavano su un bus in Gambia insieme ad altri bambini. Dopo la tragedia, il giovane ha deciso di rimanere in Italia.

