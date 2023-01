Drogata e violentata in discoteca a Genova, vittima una ragazza di 20 anni: «Non sono riuscita a reagire o gridare»

Ancora uno stupro in discoteca. Stavolta è successo a Genova, dove la vittima è una ragazza di 20 anni. Ai medici dell'ospedale Galliera dove è ricoverata, ha raccontato di essere stata prima drograta e poi violentata.

Cosa è successo

La ragazza ha raccontato di aver passato la serata in un locale vicino al Terminal traghetti e lì sarebbe stata avvicinata da un gruppo di ragazzi che le avrebbero offerto diversi drink e poi avrebbero abusato di lei in un angolo del locale. «Forse hanno usato la droga dello stupro perché non sono riuscita a reagire e a gridare» ha detto. Sull'episodio, il secondo in pochi giorni a Genova, indaga la polizia che ha già acquisito i filmati delle telecamere.

Due giorni fa lo stupro a Siena

Un episodio simili è avvenuto due giorni fa alle porte di Siena. Vittima in quel caso sarebbe stata una ragazzina di 12 anni, che inizialmente non ha denunciato lo stupro, ma che ha poi raccontato il fatto, sul quale sta indagando la polizia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 19:29

