Incidente frontale, Giorgio morto davanti alla moglie e le figlie piccole: «Hanno assistito ai tentativi di rianimazione»

Un terribile incidente frontale nei pressi di Valle di Serramazzoni, è costato la vita a Giorgio Masetti, 42enne di Pavullo. In macchina, salve ma traumatizzate, la moglie e le due figlie, due gemelline di 6 anni. Sono riuscite a scampare alla morte e sono sgusciate via dall'auto, che si era ribaltata e finita fuori strada.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto ieri, venerdì 13 gennaio, intorno alle 16.45. Coinvolte tre auto, tra cui anche la Skoda sulla quale viaggiava Giorgio Masetti insieme alla sua famiglia. Il 42enne è morto sul colpo, inutili i soccorsi. La drammatica scena del tentativo di salvataggio e rianimazione dell'uomo si è svolta proprio davanti alla moglie e le due figlie, che hanno assistito disperate sperando di poterlo riabbracciare.

Le tre ambulanze accorse hanno trasportato in ospedale tutti i feriti. La moglie della vittima è rimasta in osservazione al Pronto soccorso per un trauma toracico, con le figlie anch’esse tenute in osservazione, scrive Il Resto del Carlino. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Possibile che uno dei coinvolti nello schianto abbia avuto un malore, spostandosi improvvisamente nella corsia opposta e provocando la carambola.

Chi era Giorgio Masetti

Giorgio Masetti era di Pavullo, in provincia di Modena. Lavorava nell'azienda Vis Hydraulics e portava avanti la passione per la bicicletta, gestendo il team di ammiraglie ‘Pedale del Frignano’, con il compito di seguire le gare giovanili di ciclismo e fornire assistenza meccanica agli atleti.

