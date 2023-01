Costantino Bonaiuti, chi è l'assassino di Martina Scialdone: ingegnere e sindacalista all'Enav di 61 anni

L'uomo che avrebbe ucciso Martina Scialdone, avvocatessa di 35 anni, con un colpo di pistola si chiama Costantino Bonaiuti. Ha 61 anni ed è un ingegnere impiegato all'Enav, la società italiana per l'assistenza ed il controllo del traffico aereo, ed ex sindacalista di Assivolo. La sua famiglia è originaria dell'Eritrea.

La cena per riconciliarsi

L'uomo è residente a Fidene, la periferia romana dove a dicembre scorso Claudio Campiti ha sparato e ucciso 4 persone durante la riunione di un consorzio. Bonaiuti aveva il porto d'armi per uso sportivo e frequentava il poligono di tiro di Tor di Quinto, proprio come Campiti. Ha usato la pistola per uccidere la giovane in via Amelia, nel quartiere Appio-Latino. I due erano al ristorante "Brado", pare per un ultimo tentativo di riconciliazione, finito però in tragedia. Dopo aver litigato animatamente nel locale e invitati a uscire dal proprietario, intorno alle 23.15 l'uomo ha preso la pistola e aperto il fuoco, uccidendo la ragazza. È poi scappato a Fidene, dove è stato arrestato.

Cosa è successo nel locale

Secondo i racconti dei testimoni, la ragazza avrebbe tentato di sfuggire all'uomo chiudendosi nel bagno del locale, ma il proprietario l'avrebbe invitata a uscire. Ad attenderla fuori c'era il 61enne, che dopo aver protratto la lite ha aperto il fuoco. Presente sul luogo del delitto anche il fratello della vittima. Bonaiuti ha aperto il fuoco verso la 35enne da distanza ravvicinata, tanto che i tentativi di soccorso sono stati inutili.

