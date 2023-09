Donna di 35 anni uccisa in strada con un colpo di pistola, i carabinieri cercano il marito

di Redazione web

Una donna di 35 anni, Klodiana Vefa, madre di due bambini, è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze), stasera, colpita da un'arma da fuoco. Sul posto stanno procedendo i carabinieri. Gli accertamenti sono all'inizio. Tra le prime ipotesi al vaglio c'è quella di un caso di femminicidio. Secondo quanto appreso, si sta cercando di rintracciare il marito, che non risulta più convivente con la vittima.

Chi è la vittima

La vittima è una donna albanese, Klodiana Vefa, aveva 35 anni e risulta madre di due figli. Da qualche tempo non viveva più insieme al marito e, secondo alcune informazioni emerse sul posto, fra i due si sarebbe avviata una fase di separazione.

Le indagini

L'area dell'omicidio, via Galvani è stata isolata, per non inquinare la scena criminis e per agevolare i rilievi scientifici e balistici necessari. Gli investigatori raccolgono le testimonianze dei familiari e dei conoscenti della vittima.

