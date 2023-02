Donna uccide il vicino di casa a coltellate e tiene il corpo nascosto per giorni, poi si costituisce Chi è Tiziana Mirabelli

di Redazione web

Uccide il vicino di casa e tiene il corpo nascosto per giorni, prima di consegnarsi ai carabinieri. È accaduto a Cosenza dove una donna di 47 anni, Tiziana Mirabelli, si è costituita oggi, accompagnata dal proprio legale. La vittima è un settantacinquenne, Rocco Gioffré. La presunta omicida è invece una sindacalista molto conosciuta nella città calabrese.

Cosa è successo

Il fatto sarebbe avvenuto giovedì scorso nell'abitazione della donna, in via Monte Grappa. Al culmine dell'aggressione, secondo il suo racconto, la donna ha inferto diversi fendenti contro Gioffrè che è stato colpito all'addome e al petto. Gli investigatori stanno vagliando il racconto reso dalla donna.

Sul posto, il medico legale incaricato dalla Procura di Cosenza, i militari della Sezione rilievi del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Cosenza assieme ai colleghi della Compagnia che hanno delimitato la zona e il pm di turno in Procura. Le indagini procedono con il coordinamento del procuratore capo di Cosenza Mario Spagnuolo.

Il rapporto tra i due

La donne e il pensionato si conoscevano da tempo in quanto vicini di casa e residenti nello stesso stabile, in via Monte Grappa 7. La 46enne avrebbe dichiarato ai carabinieri di essere stata più volte aggredita dall’uomo. Stando sempre al suo racconto, ancora da verificare, Tiziana Mirabelli avrebbe reagito dopo l’ennesima aggressione. La donna ha detto di essere stata costretta a difendersi con un coltello da cucina, ritrovato dagli investigatori vicino al cadavere dell’uomo. Il corpo della vittima era in una stanza da letto in casa della donna.

Chi è Tiziana Mirabelli

Tiziana Mirabelli è una sindacalista nota a Cosenza. Si è spesa per anni in battaglie per i diritti dei lavoratori delle cooperative sociali e ha militato nel Comitato "Prendocasa" per la risoluzione del problema dell’emergenza abitativa. Nel 2016 era stata candidata al consiglio comunale di Palazzo dei Bruzi nella lista Adesso Cosenza a sostegno di Carlo Guccione, riportando 77 preferenze.

