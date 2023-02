Milano, ragazza di 20 anni investita da un tram in centro: è grave

Una ragazza di 20 anni è stata investita da un tram in via Torino, nel pieno centro di Milano a pochi passi dal Duomo, intorno alle 13:30. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118. La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda con un trauma cranico.

L'incidente è avvenuto alle 13.30 di sabato 18 febbraio. La dinamica non è ancora chiara. Le indagini sono affidate alla polizia locale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ma al loro arrivo la ragazza era già stata estratta e non c’è stato bisogno del loro intervento.

