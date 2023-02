Incidente a Pisa, perde il controllo in curva e schianta con l'auto: Eugenio morto a 32 anni

di Redazione web

Un uomo di 32 anni è morto a Pisa domenica mattina, dopo un terribile incidente stradale. A perdere la vita è Eugenio Tursi, che intorno alle 6.30 è rimasto coinvolto in un frontale nel quale ha avuto la peggio.

Cosa è successo

Lo scontro è avvenuto in viale D'Annunzio, all'altezza della curva delle Tre Buche, un tratto di strada già in passato teatro di scontri mortali. Secondo le prime ricostruzioni, la pioggia potrebbe aver fatto perdere il controllo al 32enne, che avrebbe invaso la corsia opposta, centrando in pieno la Ford Kuga di un 41enne. Quest'ultimo è stato portato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi. Per Eugenio Tursi invece, non c'è stato nulla da fare. Quando i sanitari lo hanno raggiunto, era già morto.

Il cordoglio del sindaco

«La morte di un ragazzo di 32 anni - ha commentato il sindaco di Pisa Michele Conti - è una notizia straziante. Ancora una giovane vita spezzata su una strada della nostra città, ancora un dolore che colpisce la famiglia, gli amici e tutta Pisa. Questo è il momento del silenzio e del raccoglimento: ci stringiamo alla famiglia Tursi con la vicinanza più sentita e il profondo cordoglio di un'intera comunità».

