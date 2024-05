Giulia de Lellis, il nuovo amore Giano Del Bufalo e cambio di look: «L'abbiamo fatto...»

di Cecilia Legardi

Si cambia look: Giulia De Lellis ha condiviso un video dal parrucchiere mentre le taglia i capelli. Sarà stata la nuova relazione con Giano Del Bufalo a convincerla a fare un cambiamento?

Giulia De Lellis, Giano Del Bufalo conferma il flirt sui social (con il presunto dolce soprannome): foto e "fragolina"

Giulia De Lellis si rifà il look

Con i capelli bagnati e la mantellina di nylon sulle spalle, Giulia De Lellis si è scattata una fotografia metre l'hairstylist Rosario Sagliocco le rinnova il look. Il ragazzo fa parte del team del salone di Luciano Colombo, che ha due diversi sedi a Milano. «Oggi l'abbiamo fatto», ha scritto Giulia nelle strorie di Instagram, ma non è chiaro quale sarà il risultato: cambierà totalmente taglio o avrà optato per una piccola spuntata?

Il flirt con Giano Del Bufalo

L'influencer, che da poco è legata all'antropologo Giano Del Bufalo, avrà sentito il bisogno di un cambiamento ora che è all'orizzonte una nuova relazione? Sul ragazzo 36enne la De Lellis mantiene ancora una certa riservatezza, ma durante il podcast di Giulia Salemi "Non lo faccio x moda" a cui ha preso parte, si è tradita: «Potrebbe sbocciare un nuovo amore», ha detto infatti la ragazza.

