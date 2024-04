Giulia De Lellis: «Non ho ancora trovato l'uomo per cui vale la pena fare rinunce. Ho tradito anche io». Il presunto flirt con Giano Del Bufalo

di Dajana Mrruku

Giulia De Lellis ospite di "Non Lo Faccio Solo X Moda", il nuovo podcast di Giulia Salemi, ha raccontato numerosi particolari della sua vita sentimentale. L'influencer ha parlato di Damante, Iannone, Beretta e Del Bufalo. «Con le relazioni sono un disastro, lo sanno tutti. Sono un pasticcio perché sono ‘stufarella’», ha ammesso De Lellis.

Le rivelazioni di Giulia De Lellis

«Mi annoio anche. Però sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare, mi piace scoprire e credo che ancora non ho trovato quella persona per cui fare delle rinunce o restare perché ne vale veramente la pena. Altrimenti non si spiega», ha spiegato De Lellis, che definisce le sue storie meno durature di un correttore. Nonostante quella con Carlo Beretta sia durata quattro anni. «Poi ci provo sempre, perché io sono una innamoratissima dell’amore, mi butto, ci credo.

«Mai stata lasciata»

«La cosa che fa ridere è che non sono mai stata lasciata. Ho una paura tremenda. È una cosa brutta? Io attenzione, ho sofferto da morire. Che poi si soffre di più a lasciare o a essere lasciata? Sai sempre quello che lasci e non sai quello che trovi», ha detto l'ex volto di Uomini e Donne.

Come si chiudono le relazioni

«All’inizio non lo dici subito – sostiene la 28enne –. Nel mio caso non mi sono mai svegliata la mattina e ho detto: "Basta, lo mollo". Ovvio in alcune situazioni è stato un po’ inevitabile, ma altre volte era tutto pensato, analizzato. Io sono una che pensa molto e si fa molte domande», poi la rivelazione sui tradimenti.

«Ho tradito»

Salemi ha chiesto alla sua ospite se, dopo il tradimento di Andrea Damante e la pubblicazione del libro, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, in cui racconta tutta la vicenda, avesse mai tradito e De Lellis, con grande sorpresa ha ammesso di averlo fatto.

Il tradimento

«Quando mi frequentavo con alcuni ragazzi, non mi sono fatta problemi ad uscire con altri. Però se sono innamorata, non tradisco anche perché non so mentire», ha spiegato De Lellis. Nonostante la rottura con Beretta, l'influencer non demorde: «Ho ancora speranza negli uomini, ce ne sono di incredibili nel mondo. Io in questo momento sono un po’ così, ma penso che ci siano persone incredibili». E forse ne ha già trovato qualcuno, visto che è stata di recente paparazzata con Giano Del Bufalo, fratello dell'attrice Diana Del Bufalo. «Io in primavera funziono bene, potrebbe sbocciare un nuovo amore», ha chiuso De Lellis.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA