Donna muore soffocata in casa, marito e figlio portati in caserma dai carabinieri

Dramma questa mattina in una villetta in Strada della foresta a Senigallia. Nell'abitazione unifamiliare in frazione Filetto è morta una donna: si tratta di Valeria Baldini, 77 anni. Marito e figlio sono stati portati in caserma dai carabinieri per capire le dinamiche del decesso.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, la signora stava facendo colazione assieme al marito e proprio mentre si trovavano a tavola è avvenuto il decesso. Si presuppone sia morta soffocata, ma cosa sia successo ll'interno della villetta lo stanno chiarendo in questo momento il marito e il figlio della donna.

L'allarme questa mattina alle 8

L'allarme è scattato questa mattina alle 8 e l'ambulanza del 118 è accorsa dopo una chiamata per una donna morta per soffocamento. In Strada della foresta è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Senigallia, i militari dell'Arma sono entrati nella villetta e poco dopo hanno portato in caserma il marito della signora deceduta per chiarire le circostanze del dramma. Poco fa anche il figlio è stato portato in caserma. Sul posto i carabinieri di Senigallia con la comandante Francesca Romana Ruberto e il Sis, la scientifica dei militari dell'Arma entrata nella villetta in fase di ristrutturazione per acquisire tutti gli elementi e ricostruire quanto avvenuto all'interno dell'abitazione questa mattina.

