Esplode la bombola di gas, crolla la casa: donna ustionata e sepolta sotto le macerie

Esplode la bombola di gas e fa crollare parte della casa: una donna ha rischiato di morire sotto le macerie della sua abitazione a Corsano (Lecce). Il crollo questa mattina poco prima delle otto.

Una donna di 76 anni, Stella Chiarello, era sola in casa quando, a causa di una esplosione della bombola di gas, una parte della sua abitazione in via Cavour 79 a Corsano è crollata.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i militari della locale Stazione e i vigili del fuoco di Tricase che hanno salvato la vita alla donna rimasta ustionata e sepolta dalle macerie.

Ad allertare i soccorsi il figlio 47enne della donna e un vicino di casa Francesco Longo luogotenente effettivo alla Scuola di Cavalleria di Lecce. La vittima che presentava importanti ustioni su tutto il corpo era cosciente ed è stata trasportata a dai sanitari del 118 all'ospedale di Tricase.

