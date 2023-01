Donna muore (sotto gli occhi disperati del figlio) dopo 12 ore di attesa nel corridoio dell'ospedale: doveva essere ricoverata

di Redazione web

Una donna anziana si è presentata all'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento per un malore, era in compagnia del figlio e all'accettazione le avevano detto che l'avrebbero fatta accomodare (momentaneamente) su un letto in corridoio finché non sarebbe arrivato il suo turno. La signora quindi, ha atteso pazientemente di essere chiamata ma intanto le sue condizioni continuavano ad aggravarsi, fino al tragico epilogo. La donna ha atteso 12 ore in corridoio un ricovero che non è mai arrivato.

La vicenda

La donna anziana che era in attesa di essere ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, in 12 ore di attesa era riuscita ad ottenere solamente un po' di ossigeno dopo una prima visita ed era in attesa di un riscontro delle analisi eseguite. Le sue condizioni però, hanno continuato ad aggravarsi con il passare delle ore, sotto gli occhi del figlio che continuava a chiedere di soccorrere la mamma in grave difficoltà. La donna è morta lunedì 23 gennaio in serata, dopo essersi recata all'ospedale la mattina dello stesso giorno.

Le indagini

Purtroppo il caso della donna anziana non è isolato. I sindacati infatti, hanno denunciato che in molte strutture ospedaliere siciliane si verificano casi del genere e il motivo sarebbe riconducibile a una carenza di personale medico che possa soccorrere i pazienti in difficoltà. L'ASP di Agrigento, Mario Zappia, ha avviato un'indagine interna.

