Reddito di cittadinanza e aveva la barca a vela: 15 mila euro presi in meno di due anni

La Guardia di finanza ha scoperto a Milazzo il proprietario di una barca a vela che percepiva il reddito di cittadinanza. La normativa prevede che chi intende avvalersi della misura assistenziale non debba essere intestatario o avere nella disponibilità imbarcazioni da diporto. Per eludere il fisco, il proprietario aveva immatricolato l'imbarcazione in Belgio, omettendo di indicare il bene nella dichiarazione dei redditi. L'uomo è stato segnalato alla magistratura e all'Inps. La somma indebitamente percepita è di 15 mila euro in poco meno di due anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 11:58

