Biglietti gratis su Frecciarossa e Italo: la 'furbata' di 38 ex deputati (30 del M5S) per accaparrarsi i carnet

In un periodo storico in cui si dibatte sulla bidella pendolare, su quanto spende per viaggiare tra Napoli e Milano, sul caro affitti e chi più ne ha più ne metta, c'è chi il problema del pagarsi il treno non ce l'ha. Ha davvero dell'incredibile quanto svelato oggi dal quotidiano Il Foglio, che racconta di come 38 ex parlamentari, sul finire della scorsa legislatura (tra luglio e ottobre) si sono scapicollati per accaparrarsi carnet di biglietti omaggio per l'alta velocità, Trenitalia e Italo.

Biglietti gratis per l'alta velocità

In quelle settimane, il tempo stringeva e quei carnet - ricevuti tramite un'agenzia viaggi convenzionata con la Camera, Carlson Wagonlit - erano preziosi, anche perché il loro valore ammontava a centinaia e centinaia di euro, e la loro durata di sei mesi. Per questo i 38 ex parlamentari, immaginando forse che non sarebbero stati mai rieletti e sapendo che con la mancata rielezione avrebbero anche perso il diritto di viaggiare gratis, si sarebbero affrettati a raccogliere le ultime briciole.





