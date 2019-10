Aveva forti dolori alle parti intime, in ospedale la scoperta choc: «Sei stato violentato»

Venerdì 4 Ottobre 2019, 17:08

È andato in ospedale per alcuni: lì la scoperta choc. L’amico, un operaio 34enne, lo aveva violentato. Una storia terribile avvenuta nella provincia di Frosinone e raccontata da FrosinoneToday: l’uomo deve ora rispondere di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 24 anni, disabile con deficit intellettivo.Il giovane è andato in ospedale perché aveva forti dolori e non riusciva a capire a cosa fossero dovuti: i medici, dopo la visita, hanno riferito a lui e al papà che era stato vittima di un abuso sessuale. I fatti risalgono allo scorso marzo: dopo la notizia orribile, il padre ha subito sospettato del 34enne operaio, che passava ogni giorno tanto tempo insieme al figlio, e lo ha denunciato.