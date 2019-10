Ragazzo di 16 anni muore per un colpo di fucile esploso in casa: «Forse si è suicidato»

Unè morto a, provincia di Pesaro-Urbino, per un colpo di fucile esploso in casa. Ancora incerta la dinamica di quanto è successo. Il dramma è avvenuto in un'abitazione in via Monte Asdrualdo, intorno alle 13,15.Sul posto i sanitari dell'ambulanza che non hanno potuto che constatare la morte, avvenuta sul colpo, e i carabinieri di Urbino impegnati a ricostruire la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio l'incidente o il suicidio.