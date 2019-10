Fuma la canna, sviene e batte la testa: 19enne muore dopo 15 giorni di coma

È morto dopo 15 giorni di coma il 19enne Vasile Lucut, il ragazzo che si era sentito male ed era caduto sbattendo violentemente la testa a terra dopo aver fumato una "canna" il 17 settembre scorso, a Mogliano Veneto, tra piazza Saragat e il parco Arcobaleno. Il giovane è spirato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, al momento del ricovero le sue condizioni erano già apparse gravissime. La Procura o la famiglia adesso dovranno chiedere che venga eseguita l'autopsia per determinare la causa esatta del decesso.



Cosa è successo

Il 19enne, ex studente dell'Istituto professionale Alberini, stava fumando la sigaretta con sostanza stupefacente quando all'improvviso ha accusato un malore ed è svenuto, sbattendo la testa, va ricordato che il giovane aveva problemi di natura cardiaca. Un passante ha subito chiamato il 118, contemporaneamente sul posto sono arrivati anche i carabinieri. I sanitari hanno praticato a Vasile Lucut un massaggio cardiaco ed il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Purtroppo non ce l'ha fatta. Venerdì 4 Ottobre 2019, 14:45

