Schianto sulla Superstrada: Diego muore a 21 anni, gravissimi gli amici

Tragedia nella notte sulla strada statale 130 in Sardegna , alla rotonda per Decimomannu in provincia di Cagliari : in uno spaventoso scontro tra due auto è morto un giovane sardo di 21 anni, Diego Tanda , residente poco distante a Decimoputzu. Gravi altri quattro ragazzi a bordo dell'utilitaria ridotta a un ammasso di lamiere contorte: uno è in condizioni disperate all'ospedale.Sul posto dopo l'allarme sono intervenuti i carabinieri di San Sperate per ricostruire la dinamica dell'incidente, che ha coinvolto una Bmw e una Citroen C1, la vettura dove viaggiava la vittima.La prima auto avrebbe colpito in pieno l'utilitaria. Le conseguenze peggiori sono state per i giovani che si trovavano a bordo della Citroen. Purtroppo per un 21enne non c'è stato nulla da fare. Un ventenne, come detto, è in gravissime condizioni, feriti anche gli amici.