Si accascia a terra durante la serata con gli amici in vacanza e muore a 18 anni

Albero cade sulla tenda al campeggio: morte due ragazzine

La chiamata d’allarme, la folle corsa in ospedale, il disperato tentativo di salvezza, la morte: è il tragico epilogo di un malore durante una serata d'estate su cui stanno indagando i carabinieri di Pesaro . La vittima è giovane,18 anni appena. La storia è riportata da Il Corriere Adriatico.Un ragazzo originario del Bolognese, residente a Casalecchio sul Reno, che si trovava in questi giorni in. Un decesso avvolto in un contorno tutt’altro che nitido: istanno cercando di chiudere il cerchio di un caso molto delicato, che potrebbe vedere coinvolti altri giovani in quanto gli accertamenti stanno riguardando le ultime ore di vita del giovane: chi ha incontrato, cosa ha mangiato, bevuto, consumato.