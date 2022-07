Davide ucciso a 6 anni da una leucemia fulminante a dieci giorni dalla diagnosi. Il papà: «Sarebbe andato in prima elementare»

di Redazione web

Una febbre che non cessava e la stanchezza. Il controllo all'ospedale di Padova e la diagnosi di una rara forma di leucemia. Poi la situazione è improvvisamente precipitata e in appena dieci giorni il suo giovane cuore ha cessato di battere. Ad uccidere ad appena 6 anni il piccolo Davide Favaron è stata una leucemia fulminante.

La malattia era stata diagnosticata una decina di giorni fa e ieri, sabato 9 luglio, il bimbo che abitava a Scorzè, vicino a Venezia, con mamma e papà è deceduto. I medici di Padova, che avevano visitato il piccolo, hanno spiegato ai famigliari che era una forma rara di leucemia, ma non pensavano ad un decorso così veloce e violento della malattia. Una notizia, quella della scomparsa di Davide, che sta straziando il paese. Il bambino non aveva mai avuto problemi particolari di salute. Un bimbo dal sorriso dolcissimo e dai grandi occhi che amava i dinosauri.

Il ricordo del papà

Il piccolo lascia papà Fabio, mamma Francesca e il fratellino Nicolò. «Sarebbe andato in prima elementare a settembre - ha detto ieri papà Fabio, informatico - Era un bambino vivace, curioso che sapeva già leggere e scrivere e grande era la sua passione per i dinosauri».

Una famiglia conosciuta quella di Davide anche perché papà e mamma sono attivi in parrocchia e nella preparazione della sagra di San Benedetto Abate. È a loro che anche ieri, nelle celebrazioni liturgiche, quando la notizia si è diffusa, si sono stretti i parrocchiani in un virtuale abbraccio che ha coinvolto anche il fratello minore di Davide, Nicolò, di due anni e mezzo.



Davide Favaron

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA