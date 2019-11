Crollo viadotto, salvo a pochi metri dal baratro: «Ho visto tutto nero»

CROLLO VIADOTTO, LA DIRETTA: COSA STA SUCCEDENDO

«Un'auto potrebbe essere stata coinvolta, non ci sono evidenze che la segnalazione sia confermata, ma non possiamo dire che non ci sia, le ricerche proseguiranno durante la notte». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nella sede della provincia di Savona conferma che proseguono le ricerche di eventuali dispersi sotto le macerie del viadotto dell'A6 crollato tra Savona e Altare.

Domenica 24 Novembre 2019, 17:53

